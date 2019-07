Festival de jazz: en concert les 3 et 4 juillet

Alain Brunet

L'ONJM au cabinet du Dr. Dre ! Très bon flash de l'Orchestre national de jazz de Montréal d'exécuter les oeuvres de l'album The Invisible Man : An Orchestral Tribute to Dr. Dre aux côtés de son concepteur, le producteur, arrangeur et multi-instrumentiste Sylvester Uzoma Onyejiaka II, alias Sly5thAve. Hip-hop orchestral à l'horizon ! Au Monument-National, le 3 juin, 20 h

Christine Jensen et ses collègues new-yorkaises Toujours bien connectée à la communauté jazz de New York, la saxophoniste et compositrice montréalaise Christine Jensen a constitué un quartette exclusivement féminin avec des musiciennes issues de la Grosse Pomme : Allison Miller, à la batterie, Helen Sung, au piano, et Noriko Ueda, à la basse. Au Gesù, le 3 juillet, 22 h 30

Rafael Zaldivar Québécois d'adoption, le pianiste cubain Rafael Zaldivar présente son superprojet consacré à ses origines africaines : Consecration rassemble des musiciens traditionnels sensibles aux rythmes et aux airs sacrés de la santeria, et aussi des musiciens de jazz contemporain. Autre syncrétisme à l'horizon. À L'Astral, le 3 juillet, 18 h

Jean-Michel Pilc Le pianiste français Jean-Michel Pilc a vécu nombre d'années aux États-Unis, surtout dans la région de New York, avant d'élire domicile à Montréal, où il enseigne désormais. Alors profitons de sa présence et apprécions sa musique de haute volée, servie cette fois avec le Waves Trio : Cole Birney-Stewart, contrebasse, Michel Lambert, batterie. À L'Astral, le 4 juillet, 18 h

Kendrick Scott Oracle L'Américain Kendrick Scott est l'un des batteurs les plus novateurs de la période actuelle. Constatez-le une fois de plus à l'écoute de son tout récent opus, A Wall Becomes a Bridge, sous étiquette Blue Note. Chose faite ? Assistez au concert de sa formation, Oracle. À Upstairs, le 4 juillet, 19 h et 21 h 45

