 Christian Scott aTunde Adjuah: mélange urbain-africain ★★★★ 

Alain Brunet

La Presse

Natif de La Nouvelle-Orléans, le trompettiste et compositeur Christian Scott aTunde Adjuah se réapproprie son africanité non seulement en modifiant son nom de famille, mais aussi en exploitant les polyrythmes ouest-africains (Mali, Guinée, Sénégal, etc.) et en les intégrant à un solide alliage de jazz contemporain, de hip-hop et d'électro ambient.