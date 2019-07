Les DJs se réinventent

Les membres d'un genre autrefois underground et surtout associé au milieu de la nuit et des partys rave, explorent de nouveaux horizons - comme des performances associant des instruments traditionnels - pour continuer à faire vibrer le public à une époque où la domination de l'EDM est révolue.

Le prodige suédois Avicii, décédé à Oman en avril 2018 à l'âge de 28 ans, fut l'un des premiers à populariser ce genre, mixant lors de festivals bondés et collaborant avec des stars de la musique pop comme Madonna et Coldplay.

Sa disparition a laissé orphelin le milieu de la dance, comme en son temps, Kurt Cobain, moteur de la scène grunge avec son groupe Nirvana, avait laissé un grand vide derrière lui après son suicide à 27 ans.

Avicii lui-même avait averti d'un essoufflement possible de l'EDM, genre regroupant des styles aussi variés que la house, la techno, la trance ou encore le dubstep.

« C'est important que ça continue à évoluer pour que ça ne devienne pas un effet de mode », confiait-il au London Evening Standart.

Message reçu - ou anticipé -, beaucoup de ses contemporains privilégient désormais plus de musicalité et les performances expérimentales, délaissant les « rave party » et leur rythmique frénétique.

Le duo canadien Bob Moses, formé par Tom Howie et Jimmy Vallance, associe par exemple sons électros avec des instruments acoustiques voire avec des voix pour développer un style rock-électro. Fini les concerts dans les entrepôts, place aux grands festivals comme Coachella en Californie.

« Quand on a commencé ensemble à cette époque et dans ces endroits - c'était à Brooklyn en 2012 - tout était lié à la dance music underground et les raves en entrepôt », se remémore Tom Howie. « C'était très punk rock, totalement nouveau et passionnant. »

Avec l'EDM devenue mainstream, le duo a cherché de nouveaux horizons en ajoutant par exemple guitare et voix dans leur univers. Et valoriser les paroles de leurs chansons leur a permis de séduire un public plus large, avance Jimmy Vallance.

« Démocratisation du son »