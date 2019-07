Webster: percée de soleil en ces temps sombres

Alain Brunet

Depuis 1995 Webster fait du rap à Québec, le revoilà à Montréal. Plus lettré que la moyenne des rappeurs, plus expérimenté, connaissances historiques à l'appui, pédagogue réputé en littérature hip hop, Aly Ndiaye doit être considéré parmi les pionniers du genre à Québec, plus précisément à Limoilou.