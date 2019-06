Le trip-hop en quatre disques

Alexandre Vigneault

Blue Lines, de Massive Attack L'année 1991, dans la tête de bien des gens, est celle de Nevermind de Nirvana et du raz-de-marée grunge. Loin de Seattle et des guitares rageuses, Massive Attack, collectif multiculturel nourri entre autres au rap, au dub, à la soul et à l'acid jazz, propose sa vision du futur : Blue Lines. Ce disque tendu mais tout en retenue jette déjà les bases de ce qu'on appellera bientôt le trip-hop, avec ses atmosphères sombres, l'utilisation judicieuse du scratching, le recours aux rythmes brisés et l'attention portée aux textures. Une espèce d'ovni musical, à des années-lumière de tout ce qui était mainstream à l'époque. Blue Lines demeure un chef-d'oeuvre et un album fondateur du genre.

Maxinquaye, de Tricky

Maxinquaye, de Tricky

Maxinquaye place d'emblée Tricky dans le même espace-temps que Massive Attack. Normal : il a été de l'aventure Blue Lines. Même de Protection, album paru en 1994, auquel il fait un clin d'oeil dans sa chanson Overcome. Ici aussi, les atmosphères sont hantées, les rythmes brisés, mais les angles sont moins arrondis. Tricky a quelque chose de plus brut, même si les arrangements sont d'une richesse et d'une précision inouïes. Fait intéressant, Hell Is Round the Corner s'appuie sur un échantillon de la chanson Ike's Rap II d'Isaac Hayes... tout comme Glory Box de Portishead.

Homogenic, de Björk

Homogenic, de Björk

Trip-hop, Björk ? Pas nettement, non. On en trouve toutefois des traces ici et là, sur ses disques. Sur Immature, tirée de son fantastique Homogenic. Sur Enjoy, propulsée par cette rythmique obsédante. L'énergie déployée par la fée islandaise n'a bien sûr rien à voir avec le spleen associé au trip-hop, mais elle puise à des sources semblables. Debut, son premier disque post-Sugarcubes, a été réalisé par Nellee Hooper, qui fut du même collectif de DJ que le noyau de Massive Attack. Tricky, issu lui aussi de ce collectif, a été l'un des collaborateurs importants de son album Post. Björk a fait sa marque avec l'électro, mais aspire et triture à sa manière tout ce qui fait le trip-hop.

Felt Mountain, de Goldfrapp

Felt Mountain, de Goldfrapp