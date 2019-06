Petite-Vallée: Patrice Michaud, passeur parfait

Le tout a commencé pour lui jeudi soir, lors du spectacle La petite école de la chanson, qui réunissait un choeur de 350 enfants sous le grand chapiteau situé à Grande-Vallée. Ces jeunes issus d'écoles primaires et secondaires de la région ont appris les chansons de Patrice Michaud pendant l'année et les ont interprétées devant un public conquis de 1300 personnes.

C'est ce qu'a raconté Patrice Michaud hier matin lors d'une rencontre de presse, en cette deuxième journée du Festival en chanson de Petite-Vallée. Comme passeur invité, il est en quelque sorte la vedette et le porte-parole, le « receveur universel » qu'on croise un peu partout sur le site et autour.

« C'est après Petite-Vallée que j'ai pris la décision d'arrêter ma maîtrise en littérature sur Georges Perec et de quitter ma job au Mountain Equipment Coop. J'avais 27 ans, et pour la première fois, je vivais la sensation de mettre une salle de 250 personnes dans ma poche. J'ai dû travailler beaucoup le reste après, mais ça, c'est comme une drogue. Il fallait que je le revive. »

Lorsqu'il a rejoint les jeunes sur la scène jeudi soir, le chanteur, complètement ébranlé, avait les yeux rougis par les larmes. « C'est le plus beau spectacle que j'ai vu de toute ma vie », a-t-il lancé, ému. Pendant une heure, les jeunes avaient donc interprété des morceaux choisis de son répertoire, le tout agrémenté de mouvements et de mini-chorégraphies, menés de main de maître par une enseignante, Danielle Vaillancourt. Chaque chanson avait aussi ses solistes, et chacun d'entre eux se faisait applaudir à tout rompre.

« Sur le plan hydraulique, j'ai quand même bien géré ça. Les larmes se sont concentrées surtout au début et à la fin du spectacle », a raconté en souriant le chanteur, lui-même originaire de Cap-Chat, village gaspésien situé à environ une heure et demie de route de Petite-Vallée. Il se souvient être venu au Festival comme spectateur en 2005. « Je ne voulais plus m'en aller. J'avais demandé à ma mère qu'elle appelle à la Ville à ma place pour leur dire que j'allais lâcher ma job d'été. Je tondais les pelouses, genre. La réponse a été non ! »

Jouer son rôle

Depuis son passage comme participant en 2008, Patrice Michaud est retourné 8 fois (sur 10) à Petite-Vallée. « J'y ai été programmé, j'ai aussi été moniteur avec les jeunes pour les camps. Alors mettons que ce n'est pas facile d'aller faire mon épicerie ! »

Ce sera encore le cas pendant les 10 jours qui viennent, puisqu'il doit être partout. « Je suis un peu comme la soeur volante », rigole-t-il. Il va d'une entrevue à l'autre - après la rencontre de presse d'hier matin, il a fait une longue entrevue avec La fabrique culturelle, puis une autre entrevue au téléphone, et ainsi de suite depuis la veille -, fait des tests de son pour ses propres shows, va voir des spectacles (on l'a même croisé jeudi soir à Jérôme 50... à 23 h !), jase avec des spectateurs, des artistes, des journalistes, des bénévoles.