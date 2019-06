Festival de jazz: en spectacle ce soir

Diplômé de la Manhattan School of Music, le musicien québécois réunit ici des collègues américains de réputation internationale : le guitariste Ben Monder ainsi que les batteurs Dan Weiss et John Hollenbeck. À L'Astral, 18 h

Cyrille Aimée

On l'avait désignée en 2016 la nouvelle chérie du jazz vocal de France et plus encore. L'irrésistible Cyrille Aimée poursuit sa route, désormais résidante de La Nouvelle-Orléans. Elle compte interpréter la matière de Move On : A Sondheim Adventure, album consacré à 14 chansons signées Stephen Sondheim.

Au Gesù, 22 h 30

Consultez le site du Festival international de jazz de Montréal