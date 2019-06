Le Verdun de Clay and Friends

Adel vit dans un appartement de la rue Wellington depuis trois ans. « Je n'aurais plus les moyens d'y habiter maintenant », note-t-il en nous faisant ensuite un petit historique du quartier. « Ce qui est bien, avec les cours d'histoire d'Adel, c'est que ça change chaque fois ! », rigolent ses copains. C'est chez lui que la majorité des chansons de Clay and Friends sont enregistrées, dans un studio maison dont l'objectif est de sonner comme du live. « Avant, on avait une seule pièce, maintenant, on est rendus à deux ! »

Clay and Friends, c'est un groupe de cinq musiciens et amis qui font de la musique « qui fait du bien » : Pascal Boisseau, Clément Langlois-Légaré, Adel Kazi, Mike Clay et Émile Désilets, tous âgés de 25 à 28 ans. Si seul Adel Kazi vit à Verdun, le quartier est leur port d'attache à tous : ils y composent, répètent et enregistrent leurs chansons, y boivent de la bière ou du café, y dégustent un brunch ou y attrapent un sandwich. « C'est un honneur de faire la soirée d'ouverture du Festival de jazz à Verdun, car les gens du quartier ont toujours été là pour nous. C'est un vrai écosystème », nous expliquent-ils dans un joyeux pêle-mêle.

On marche rue Wellington pendant qu'Adel nous fait observer la diversité des commerces, bars et restos, entre ceux qui ont ouvert au cours des dernières années - « Quand je suis arrivé, il n'y avait rien ! » - et le très rétro. Clay and Friends aussi est un joyeux mélange des genres et des influences, mais également des langues. « Notre prochain album, qui sort à l'automne, sera tout en français, alors que celui de cet hiver était tout en anglais, explique le chanteur et auteur du groupe, Mike Clay. Je suis montréalais, je parle les deux langues, ça fait partie de moi. »

Assis à une des nombreuses terrasses qui empiètent sur la rue Wellington. Le noyau de Clay and Friends, c'est la rencontre entre Adel Kazi (à gauche), très doué faiseur de rythmes, et Mike Clay (debout au centre). « Il voulait monter sur scène pendant une de mes prestations. J'ai refusé. Il est monté quand même et s'est mis à faire du beatbox. On est tous tombés sur le cul. » Les nouveaux partenaires ont ensuite recruté des musiciens aguerris - Pascal Boisseau, Clément Langlois-Légaré et Émile Désilets ont tous étudié en musique -, et Clay and Friends était né. « On travaille avec plein d'autre monde aussi. Il y a un esprit de collaboration qui est toujours resté vivant. Ça fait partie du projet. »