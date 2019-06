 Héritage de Johnny Hallyday: un tribunal de Los Angeles reporte encore sa décision 

Laeticia Hallyday et le deux filles de Johnny Hallyday, Jade et Joy

Après le décès de Johnny, celle-ci a demandé l'an dernier à un tribunal de Los Angeles de transférer un certain nombre d'avoirs faisant partie de l'héritage (voitures de luxe, redevances sur certaines chansons, etc.) dans ce trust.

Mais depuis plus d'un an, une bataille judiciaire oppose des deux côtés de l'Atlantique les aînés de Johnny, Laura Smet et David Hallyday, à Laeticia, seule héritière désignée dans le testament du chanteur - rédigé aux États-Unis - avec leurs deux filles mineures, Jade et Joy.

Jusqu'à présent, le juge américain Gus May a décidé d'attendre les décisions de la justice française, qui a notamment gelé une partie de l'héritage (immobilier, certains droits d'auteur et redevances), avant de se prononcer sur le sujet.

Fin mai, le tribunal de Nanterre s'est déclaré compétent pour trancher le litige sur l'héritage, estimant que Johnny Hallyday a conservé « jusqu'au bout un mode de vie [...] très français qui l'amenait à vivre de façon habituelle en France » plus qu'en Californie. Laeticia Hallyday a fait appel de ce jugement.

Lors d'une audience mercredi, le juge May a pris acte des derniers jugements en France, mais estimé qu'ils « ne semblaient pas exclusifs » et qu'il était donc compétent pour se prononcer dans la demande de transfert d'avoirs au trust JPS, a constaté un journaliste de l'AFP.

Il a rejeté une demande de référé des gérants du trust JPS visant à obtenir des liquidités pour payer les frais courant, mais a reporté sa décision sur le fond.

« Nous avons besoin de savoir ce qui va se passer en France », a-t-il dit.

Evoquant un dossier « très complexe », le juge américain a ainsi demandé aux parties de lui fournir de plus amples informations. Il veut notamment avoir des précisions sur le délai de la procédure en appel en France, mais aussi sur le montant exact du patrimoine laissé par Johnny Hallyday et de la part (25 %) garantie par la loi française à sa veuve Laeticia.

« On parle de 25 %, mais la grande question, c'est 25 % de quoi ? », a lancé le juge May, qui a fixé une nouvelle audience au 4 février 2020.

« D'ici là, aucun actif ne peut entrer dans le trust, exactement ce que nous voulions », a assuré à l'AFP Emmanuel Ravanas, avocat français de Laura Smet, se félicitant que « le juge américain considère qu'il ne peut agir que de manière coordonnée avec le juge français. »

Quant à Me Pierre-Jean Douvier, qui représente David Hallyday, il s'agit selon lui « d'un nouveau revers pour Laeticia Hallyday ». « On s'achemine bien vers le sage résultat de l'existence de quatre héritiers », estime-t-il.

Les avocats de Laeticia en France ont indiqué à l'AFP ne pas souhaiter réagir à une procédure dans lequel ils ne sont pas présents, et ceux qui défendent le gérant du trust JPS à Los Angeles se sont refusé à tout commentaire à l'issue de l'audience.