Francos: en spectacle ce soir

Tsé, quand un groupe de bluegrass pure laine commence son histoire en Chine, ça ne peut pas donner de la musique générique... Québec Redneck Bluegrass Project a beau s'appuyer sur un son et une instrumentation traditionnels, sa manière est unique. La faute surtout à Jean-Philippe Tremblay. Il ne tourne pas sa langue sept fois dans sa bouche avant de chanter, mais il ne tourne pas les coins ronds pour autant : sa plume crue et sa verve de conteur sont la pierre angulaire de ce groupe divertissant et festif.

Mario Pelchat

Il n'a pas froid aux yeux, Mario Pelchat. Après s'être frotté aux répertoires de Michel Legrand et de Gilbert Bécaud, il se mesure à l'un des plus grands : Charles Aznavour. Ce n'est pas une mince affaire. D'abord, il lui a fallu choisir dans un répertoire immense. Ensuite, il a fallu qu'il se mette en bouche ces chansons qui, de son propre aveu, ne sont pas faciles. Aznavour avait un souffle exceptionnel. Mario Pelchat s'y attèle avec sa voix à lui, sa manière un peu plus enrobée, comme on peut l'entendre sur Désormais, parue en avril. Un hommage qui vient à point nommé, quelques mois seulement après la disparition du grand Charles.

À la Maison symphonique, 20 h