Francos: en spectacle ce soir

2Frères

Porté par des auteurs de talent (David Marin, entre autres), le duo formé d'Érik et de Sonny Caouette fabrique de l'agréable chanson folk-pop. Tout en simplicité et en douceur, 2Frères a conquis le coeur du Québec en deux albums et devrait bercer la place des Festivals pour fêter le début de l'été. - Josée Lapointe