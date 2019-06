 Douze Québécois sur la première liste du Polaris 

Les organisateurs du prix, remis au meilleur album canadien de la dernière année, ont dévoilé jeudi la liste des 40 artistes qui pourraient se retrouver parmi les 10 finalistes, qui seront connus le 16 juillet.

Jean Leloup, Loud, Salomé Leclerc, Voivod et Alexandra Stréliski ont vu leur plus récent projet être sélectionné. La liste inclut également Les Louanges, Yves Jarvis, Elisapie, Dominique Fils-Aimé, Marie Davidson, FET. NAT, La Force et Laurence-Anne.

Les plus récents albums de Shawn Mendes, Carly Rae Jepsen et Jessie Reyez ont aussi été choisis.

Le prix Polaris est remis à l'artiste ou au groupe ayant créé le meilleur album canadien de l'année précédente, peu importe son genre ou le nombre d'exemplaires vendus. Le gagnant est choisi par un grand jury formé de journalistes, de diffuseurs et de blogueurs.

La longue liste a été formée à partir de 233 albums soumis.

L'an dernier, le prix a été remis au ténor Jeremy Dutcher pour l'album Wolastoqiyik Lintuwakonawa. Les gagnants précédents incluent Karkwa, Patrick Watson, Arcade Fire, Godspeed You ! Black Emperor et Kaytranada.

Le gagnant du Polaris recevra une bourse de 50 000 $ le 16 septembre, lors d'une soirée à Toronto. Les autres finalistes de la courte liste recevront chacun 3000 $.

Les 40 finalistes

Tim Baker, Forever Overhead

Tanika Charles, The Gumption

Clairmont The Second, Do You Drive ?

Charlotte Cornfield, The Shape of Your Name

Marie Davidson, Working Class Woman

Dilly Dally, Heaven

The Dirty Nil, Master Volume

Dizzy, Baby Teeth

Elisapie, The Ballad of the Runaway Girl

FET. NAT, Le Mal

Dominique Fils-Aimé, Stay Tuned !

F - -ed Up, Dose Your Dreams

Yves Jarvis, The Same But By Different Means

Carly Rae Jepsen, Dedicated

Kaia Kater, Grenades

Kimmortal, X Marks the Swirl

La Force, La Force

LAL, Dark Beings

Laurence-Anne, Première apparition

Salomé Leclerc, Les choses extérieures

Lee Harvey Osmond, Mohawk

Jean Leloup, L'étrange pays

Shay Lia, Dangerous

Les Louanges, La nuit est une panthère

Loud, Tout ça pour ça

Shawn Mendes, Shawn Mendes

Haviah Mighty, 13th Floor

Operators, Radiant Dawn

Orville Peck, Pony

Sandro Perri, In Another Life

PUP, Morbid Stuff

Lee Reed, The Steal City EP

Jessie Reyez, Being Human In Public

Shad, A Short Story About a War

Snotty Nose Rez Kids, Trapline

Alexandra Stréliski, Inscape

sydanie, 999

TOBi, STILL

Voivod, The Wake

Wintersleep, In The Land Of