En spectacle ce soir aux Francos

La Presse Quelques spectacles à découvrir ce soir aux Francos.

Pierre Lapointe avec l'Orchestre Métropolitain Ce soir et demain, Pierre Lapointe donnera une nouvelle vie à son spectacle La science du coeur, qu'il promène entre le Québec et l'Europe depuis plus de deux ans.

Une vie qui risque de ressembler davantage aux versions orchestrales des chansons qu'on trouvait sur ce disque riche et truffé de références. De toute façon, quand Pierre Lapointe rencontre l'OM, c'est toujours un événement. - Josée Lapointe À la Maison symphonique, ce soir et demain, 20 h. Philippe B & The Alphabet et Pomme

Philippe B & The Alphabet, Pomme et un quatuor à cordes. Au Théâtre Maisonneuve, qui plus est. Déjà, le tableau est idyllique.

Ceux qui ne connaissent pas bien la musique de l'un ou de l'autre n'ont qu'une chose à savoir : la magie que créent les deux interprètes vaut le détour. Quelle bonne idée que de lier le folk harmonieux et architectural du Québécois Philippe B (accompagné de son orchestre, The Alphabet) à la poésie et à la jolie voix de la Française Pomme. - Marissa Groguhé Au Théâtre Maisonneuve, 20 h. Ludwig von 88 + Carotté

Autant Bérurier Noir était sérieux et rebelle, autant Ludwig von 88 déconnait solide tout en faisant du bruit.