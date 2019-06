En spectacle ce soir aux Francos

La Presse Quelques spectacles à découvrir ce soir aux Francos.

Simon Kearney Son premier album sorti en janvier, Maison ouverte, est rempli de chansons accrocheuses qu'il qualifie lui-même de rock'n'drôle.

On ne s'ennuie pas une seconde dans la maison de Simon Kearney, et on a franchement envie de voir comment cette personnalité qu'on sent déjà très forte se définit sur scène. - Josée Lapointe Quartier Brasseur de Montréal, 19 h. Luc De Larochellière

Agrandir Luc De Larochellière sera en concert sur la scène Loto-Québec, à 20 h. PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE

Amère America, premier album de Luc De Larochellière, a 30 ans. Oui, le son de ce disque a un peu mal vieilli. Ses chansons, elles, pas vraiment. En fait, elles sont à tomber par terre. Loin de se regarder le nombril, Luc De Larochellière posait un regard ouvert, sensible, parfois indigné, mais toujours très fin sur le monde. Et c'était l'oeuvre d'un jeunot de 22 ans !

L'autre bonne raison d'aller entendre Amère America 30 ans plus tard, c'est que son auteur n'est pas du genre à être sur le pilote automatique : on peut être sûr qu'il fera des versions actualisées et emballantes de ses formidables vieilles chansons. - Alexandre Vigneault Scène Loto-Québec, 20 h. Lydia Képinski et Flavien Berger

Agrandir Lydia Képinski sera en spectacle ce soir au Club Soda, à 19 h. PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE

Très bonne idée que d'associer la Québécoise Lydia Képinski et le Français Flavien Berger dans un programme double.