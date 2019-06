Juste des A pour le prochain Ed Sheeran

Or, Sheeran a plus d'un tour dans son sac et a réussi à débaucher les Travis Scott, Cardi B, Bruno Mars et Eminem pour No. 6 Collaborations Project, qui sort le 12 juillet.

La liste des artistes invités, dévoilée sur Instagram en même temps que les noms des 15 chansons au programme, se lit comme un bottin des A de la pop (Camila Cabello, Khalid), du hip-hop (Meek Mill, 50 Cent, Ella Mai), du dubstep (Skrillex) et même du country (Chris Stapleton). Un plan pour dominer les ondes radio et les listes d'écoute pour le reste de l'été.