Réconciliation pour Katy Perry et Taylor Swift

Les fans ont eu la surprise lors du dévoilement du nouveau vidéoclip de Taylor Swift, You Need to Calm Down, où plusieurs célébrités font des apparitions, dont Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds et l'équipe de Queer Eye. À la fin de cette chanson estivale, Taylor Swift, déguisée en « casseau » de frites, fraternise avec un hamburger, incarné par Katy Perry.