Marc-Antoine Beaudoin: sage homme ★★★

Ça a plané pour lui dans des lieux de concours : Dégelis, Place des Arts, Granby. Voilà que l'auteur-compositeur-interprète Marc-Antoine Beaudoin atterrit, un pied dans la marge et un autre dans la pop, sur un premier album intégral, Déséquilibre.

Entouré par des routiers du studio - André Papanicolaou, José Major, Remy Malo, Alex McMahon - et chapeauté par Marc Pérusse, le talentueux Thetfordois transporte sa force tranquille et sa vieille âme sur 11 pièces fichtrement bien construites, enveloppées par une voix claire, des claviers subtils et des arrangements de cordes raffinés.

Rang des comparaisons, Philippe Brach et Marc Déry cognent souvent à la porte. Nos réserves, en rien irrémédiables ?