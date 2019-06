Thom Yorke en spectacle à Laval

Tomorrow's Modern Boxes, projet de Thom Yorke avec Nigel Godrich (réalisateur de tous les disques de Radiohead depuis The Bends) et Tarik Barri, lancera la portion nord-américaine de sa prochaine tournée à la Place Bell de Laval, le 26 septembre.

Le nom du groupe est le même que celui du deuxième album solo électronique du chanteur de Radiohead.

La matière des disques The Eraser (2006) et Amok (2013), unique enregistrement de son autre projet live Atoms For Peace (toujours avec Nigel Godrich, mais aussi Flea de Red Hot Chili Peppers), sera aussi au programme.

Rappelons que Radiohead a diffusé la semaine dernière sur Bandcamp 18 heures d'enregistrements privés datant de l'époque où le groupe composait OK Computer.

Les billets seront en vente le 21 juin. - Alexandre Vigneault