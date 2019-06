 Bruce Springsteen: routes panoramiques ★★★★ 

Alain Brunet

Pendant que Quentin Tarantino concoctait Once Upon a Time... in Hollywood, le héros des cols bleus et blancs de l'Amérique progressiste se penchait lui aussi sur la Californie mythique et ses régions voisines : Western Stars est le 19e album de Bruce Springsteen, 69 ans. En voici les 13 récits chansonniers, interprétés de concert avec une cinquantaine de musiciens et choristes.

On y visualise le jaune, l'ocre, le doré, la poussière, les cactus, les montagnes de roc, les canyons, le sable des déserts américains, les ciels étoilés, les haltes routières et leurs 18-roues, les autoroutes empruntées en auto-stop, les voies ferrées, le Sleepy Joe's Café, le Moonlight Motel. États d'âme et réflexions des humains habitent ces paysages du Sud-Ouest états-unien. Ces superbes miniatures de Bruce Springsteen racontent des trajectoires humaines plus aigres que douces, mises en scène sur un demi-siècle de promesses non tenues. Il était aisé de prévoir que le Boss aborderait de front l'époque post-factuelle, éditorialiserait en rimes sur le retour en force du populisme, dénoncerait la tragicomédie trumpienne. Ce n'est pas exactement le cas. Nous n'avons pas ici le complément spectral de The Ghost of Tom Joad, la posture critique n'est pas ici comparable à celle des Tennessee Williams, Woody Guthrie ou Pete Seeger.

Springsteen a néanmoins choisi de mettre en scène des humains dans leur mythe défraîchi, un siècle et demi après la conquête de l'Ouest. Sincères, perplexes, nostalgiques, désabusés, déchus, attachants, lucides, ces honnêtes gens peuvent se trouver au bout de leur route, certains sont aux prises avec l'alcoolisme, le jeu ou autres obsessions. Des acteurs s'y escriment avec leurs lointaines réminiscences et peinent à composer avec leur déclin imminent. Des coeurs brisés s'engagent sur les routes intérieures pour y refaire leur vie. Des travailleurs font halte au bar de la région afin d'y adoucir leurs moeurs et siroter les petits bonheurs de l'existence...

Agrandir Western Stars, de Bruce Springsteen IMAGE FOURNIE PAR COLUMBIA/SONY MUSIQUE