Claudio Capéo: mettre de la joie

« On ne s'arrête pas à faire de la chanson française parce qu'il y a de l'accordéon. On se donne le droit de partir dans tous les sens. Juste parce que ça fait du bien. »

« On a été agréablement surpris, admet le chanteur français, encore touché de cet accueil. Il y a une folie assez belle qui s'est installée dans la salle. On s'est dit qu'il y avait peut-être une petite place pour nous au Canada... On est ressortis avec beaucoup de joie et énormément d'impatience de revenir. »

Il faut dire que l'univers de ce trentenaire élevé en Alsace, mais enraciné musicalement beaucoup plus au sud, est joyeux et communicatif. Un peu chanson française, un peu pop, il emprunte aussi des sonorités gitanes, africaines (Plus haut) et même arabisantes sur Que Dieu me pardonne, en duo avec Kendji Girac. Un mélange festif dont on se demande d'où il peut bien venir... « Moi non plus, je ne sais pas ! », rigole-t-il lorsqu'on lui pose la question. Et il s'en fiche un peu : ce qu'il veut, c'est faire du bien.

Claudio Capéo - un peu comme Zaz, c'est vrai - porte en lui une envie de liberté et une énergie solaire. Ses chansons parlent de partage, d'amour, de se retrousser les manches et de vivre à fond. Loin de se morfondre sur des accords mineurs, il est du genre à voir le verre d'eau à moitié plein. « Ça vient de ma mère, ça, dit-il spontanément. Elle me disait toujours : "Souris, Claudio, souris, parce que la vie, elle est trop belle. Il ne faut pas passer à côté." »

« C'est vrai qu'on a des moments plus durs, mais il faut toujours retrouver ce petit côté positif qui permet d'aller de l'avant, estime-t-il. Ça permet de retrouver le sourire et ça fait du bien. Et si on arrive à le partager à d'autres personnes, c'est encore mieux. »

On ne doute pas une seconde qu'il arrivera à mettre de la joie aux Francos.

Sur la scène Bell (place des Festivals) ce soir, 19 h.