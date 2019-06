À voir lundi aux Francos

Marc Déry, c'est 20 ans de patiente et minutieuse écriture de chansons, que ce soit avec son groupe Zébulon ou en solo. Le chanteur fêtera en beauté cet anniversaire aux côtés de quelques amis chers : Ariane Moffatt, Marie-Pierre Arthur et Daniel Bélanger. Après plusieurs années de silence, Marc Déry lancera le 13 septembre un nouvel album intitulé Atterrissage. - Josée Lapointe

Que se passe-t-il de neuf sur la scène musicale française ? L'occasion de le vérifier en direct avec ce programme double réunissant la vedette montante de l'électro-pop Malik Djoudi (le chanteur remet ça tout seul sur la scène Hydro-Québec demain à 20 h) et la mystérieuse et talentueuse faiseuse de chansons oniriques Halo Maud. Cette dernière assure par ailleurs la première partie des Louanges au Club Soda demain soir. - Josée Lapointe

Sans Pression

Le vétéran du hip-hop québécois Sans Pression débarque sur la scène des Francos avec un album tout frais (French Amerikkka, 2018). Celui qui célèbre cette année les 20 ans de son opus 514-50 dans mon réseau s'arrêtera à Montréal pour faire entendre son rap pionnier, souvent cru et percutant. Alors que le milieu du hip-hop se renouvelle et gagne en popularité depuis quelques années aux Québec, SP et ses invités monteront sur la plus grande scène de la place des Festivals pour un spectacle gratuit tout en nostalgie. - Marissa Groguhé

Scène Bell, 21 h