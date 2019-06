Lady Gaga, la nouvelle Céline ?

Ce théâtre de 5300 places était comble et les gens avaient payé leur billet entre 80 $ et 10 000 $ US.

« En ce moment, c'est l'artiste la plus chère à Vegas. Ce sont les billets les plus hot à se procurer. »

« Puisqu'elle a commencé en décembre, une partie du succès est due au fait que c'est nouveau, poursuit-elle. Et, bien sûr, la récente popularité d'A Star Is Born stimule les ventes. »

Ce soir-là, la mère de la star pop, Cynthia Germanotta, avec qui elle a créé la fondation Born This Way pour soutenir et émanciper les adolescents, est venue la retrouver sur scène avec plusieurs jeunes qui ont reçu l'aide de leur organisme.

« Nous avons sauvé huit jeunes du suicide. J'en suis très fière, parce que même si ça peut sembler un petit nombre, j'estime que chaque vie est importante », a dit la lauréate de six prix Grammy.

Elle leur a chanté sa puissante ballade Million Reasons. Assise avec elle sur le banc de son piano, la jeune Katty ne cessait de pleurer. Lady Gaga lui a répété à quelques reprises : « Je t'aime », « on t'aime », « tu es importante pour nous ».

Seulement à Las Vegas

Les artistes en résidence, qui créent un spectacle spécial et unique pour l'occasion, attirent des fans de partout dans le monde, conscients qu'ils ne pourront pas voir cette proposition en tournée.

C'est exactement ce que fait Lady Gaga. Au Park Theater, une salle construite en décembre 2016, elle propose deux expériences distinctes, soit Enigma et Jazz and Piano.

« Qui sera aussi à mon spectacle jazz ? Il n'y a pas de robot là-bas, je vous avertis », a dit la chanteuse, faisant référence à l'immense robot avec lequel elle discute tout au long de son spectacle pop. Ils étaient nombreux à répondre qu'ils y seraient.

Économiquement parlant, il est évident que le pari de Lady Gaga rapporte. En plus de faire un doublé auprès de ses fans de la première heure, son spectacle jazz lui permet d'attirer une clientèle plus large, dont ceux qui ne sont pas friands de musique pop.

« On aurait aimé voir les deux spectacles, mais on a finalement préféré se payer des places plus chères, pour être plus près, et en voir juste un », nous ont confié les Québécois Hubert Lemieux et Guillaume Pondu, qui ont assisté à une représentation d'Enigma. Ils se sont payé des billets au parterre, là où les spectateurs sont debout, tout près de l'artiste.

Ce couple n'est pas du tout adepte de Las Vegas, préférant de loin les voyages « sac à dos ». S'il a décidé de se payer un séjour dans cette ville « bling-bling », c'est en grande partie pour voir Lady Gaga.

Une expo consacrée à Gaga

Park MGM offre une véritable incursion dans l'univers de la star. Il y a, bien entendu, une boutique de souvenirs offrant des produits dérivés. Mais les fans peuvent aussi se retrouver, après chaque représentation, dans la boîte de nuit On the Record, pour « The Enigma After-Party ».