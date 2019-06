Drake lance deux nouvelles chansons

Le rappeur a utilisé son compte Instagram peu après leur victoire dans la sixième partie de la finale contre les Warriors de Golden State pour dévoiler une nouvelle pochette d'album montrant le trophée Larry O'Brien.

Drake a déclaré que les chansons s'intitulent Omertà et Money In the Grave, et incluent une collaboration avec le rappeur du Mississippi Rick Ross.

Drake s'est rendu au « Jurassic Park », la zone réservée aux partisans à l'extérieur de l'aréna du centre-ville de Toronto, pour regarder une retransmission en direct du sixième match - présenté à Oakland, en Californie - avec des amis, le maire de Toronto John Tory, et des milliers d'autres personnes.