 Ouverture des Francos: Coeur de pirate face à l'adversité 

Coeur de pirate assure ce soir le concert d'ouverture des 31 es Francos. La Presse l'a rencontrée la veille et l'avant-veille de l'évènement.

L'atmosphère entre les murs blancs tapissés de panneaux insonorisants est tranquille, joviale. On prend le temps de discuter, de s'installer. Nelly, le petit caniche de l'éclairagiste Maxine, se promène, se fait câliner, est le sujet de plusieurs conversations.

« J'ai rêvé toute ma carrière de jouer à la salle Wilfrid-Pelletier », nous dit l'auteure-compositrice-interprète. Cela fait six mois qu'on lui a confié ce concert dans la plus grande salle de la Place des Arts, explique-t-elle. Pas question de laisser la toux ou la fièvre gâcher ce moment.

Le spectacle de Béatrice Martin, connue sous le nom de Coeur de pirate, à la Place des Arts est dans deux jours, et la chanteuse est malade. Une grippe s'acharne sur elle.

À 10 h, les musiciens de Coeur de pirate s'installent. Le piano blanc (sur lequel trône une indispensable boîte de mouchoirs) de l'interprète l'attend. Celle-ci y prend place, Vincent s'assoit derrière sa batterie, Renaud reprend sa guitare, Alexandre empoigne sa basse. Camille, Édith, Amélie et Sarah, qui forment le Quatuor esca, accordent leurs instruments.

Coeur de pirate et les musiciens qui l'accompagneront ont revu l'enchaînement des chansons qu'ils joueront ce soir.

On passe alors la setlist en revue, la partie instrumentale seulement. Il faudra ajuster ceci ou cela, des détails. Les huit musiciens connaissent bien l'enchaînement de chansons qu'ils joueront ce soir. « On a déjà fait ce spectacle à [la salle] Pleyel, à Paris [à la fin du mois de mars], dit Coeur de pirate. Mais on va le rendre unique. »

À la mi-journée, mercredi, on décide que Béatrice ne pourra se rendre au bout des répétitions. « Elle avait beaucoup de fièvre, des sueurs froides », nous explique Judith, son agente. Les filles de Milk & Bone, Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin, doivent répéter seules.