RRR Band-Off: s'affirmer sur la scène rock

Le RRR Band-Off fait monter sur scène des femmes et des personnes ne s'identifiant pas au genre qui leur a été assigné à leur naissance pour les aider à s'affirmer... et à prendre leur place dans le monde du rock.

Au sous-sol, un petit local calfeutré aux lumières tamisées. Des partitions traînent sur le sol pendant que retentissent les guitares au rythme que Trish impose à sa cymbale Charleston. « On reprend ! Un autre quatre temps ! » Le groupe entonne This is Love de la célèbre figure du rock alternatif PJ Harvey. Plus que deux jours avant de monter sur scène pour le RRR Band-Off.

Pour Trish Giurca, 25 ans, étudiante en bio-informatique, ce sera une grande première. Même si elle ne savait pas jouer de la musique, elle a fait le grand saut sans hésiter.

« Je me disais que ça allait me permettre de me faire des amis, de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre de leurs expériences. »

Dans le milieu scientifique où elle travaille, la communauté LGBT est peu représentée. Le Band-Off lui permet de renouer avec ce monde auquel elle appartient tout en relevant un défi. « J'ai toujours voulu apprendre la musique, dit-elle. Et c'est pour une bonne cause. »

Les fonds récoltés lors du RRR Band-Off seront versés au Rock Camp. Dans ce camp de jour, des filles et des jeunes de genres non conformes créent un groupe, écrivent une chanson et la jouent sur scène. Le tout en une semaine. C'est un moyen pour ces jeunes de s'épanouir, de s'affirmer et de cultiver leur leadership. « J'aurais tellement aimé avoir ça quand j'étais petite ! », s'exclame Marine Gourit, coorganisatrice du RRR Band-Off.