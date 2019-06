 Bienvenue dans le cauchemar éveillé de Billie Eilish 

Marissa Groguhé

La Presse La Presse « Cette soirée va être magique », a promis Billie Eilish peu après avoir surgi sur la scène de la Place Bell, hier. Si son public était conquis d'avance (il fallait entendre les cris qui l'ont accueillie), la nouvelle venue de la pop lui a certainement offert un moment mémorable.

Tout a débuté avec un cauchemar. Sur les grands écrans au fond de la scène, des images animées nous ont plongés d'emblée dans le monde psychédélique et sombre de Billie Eilish. Ces derniers temps, la chanteuse entraîne son public dans cet univers mariant pop et lugubre dans des concerts à guichets fermés à l'occasion de sa tournée when we fall asleep. Hier, la Place Bell de Laval a eu droit à son cauchemar éveillé. La foule était jeune. Aussi jeune que la Californienne de 17 ans sur scène. On rappelle souvent que Billie Eilish est une adolescente, comme un argument en faveur de son talent. C'est qu'on oublie vite qu'elle n'a même pas l'âge requis pour boire une bière lorsqu'elle nous parle de l'horreur de la dépendance aux drogues avec tant de justesse dans xanny ou qu'elle parle d'amour comme si on lui avait brisé le coeur 100 fois déjà. Une voix noyée puis retrouvée Sur bad guy, une Billie Eilish coiffée de lulus, vêtue d'un t-shirt et de shorts noirs et amples, a entamé la soirée sur une bonne note. On pouvait du moins deviner une voix juste, malgré un son qui ne pouvait rivaliser avec les choeurs chantés à tue-tête par 9500 fans. À plusieurs reprises, lorsque Eilish est allée dans les tons plus graves et doux (jusqu'au chuchotement) qu'elle maîtrise si bien sur enregistrement, sa voix s'est noyée dans celles du public et la musique. Le seul point négatif que l'on pourra trouver au fait que ses fans connaissent chaque mot de ses chansons. Et un des seuls points négatifs d'une soirée durant laquelle la pop star (qui ne ressemble en rien, justement, à une vedette de la pop) a démontré toute son aise sur scène.

Agrandir Billie Eilish a interprété presque tous les titres de son premier opus, de l'entraînante you should see me in a crown à la mélancolique i love you. PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Heureusement pour elle et pour ses fans, elle a pu démontrer ses capacités vocales durant la grande majorité du concert. Après my strange addiction et you should see me in a crown, Billie Eilish a enfin décoché sa meilleure arme : une voix qui n'a rien à envier en live à ce qu'on entend sur son album. Un répertoire court, mais efficace La scène, un losange incliné vers la foule, était minimaliste. Une batterie, un piano. Elle ne la partageait qu'avec son frère Finneas (celui qui lui a écrit sa ocean eyes), à la guitare et derrière le clavier, ainsi qu'avec son batteur, Andrew Marshall. On aurait parfois voulu un enrobage moins sobre. Le plancher lumineux, qui s'agitait au rythme de la musique, a sauvé la mise et permis de donner de la vie au décor. Le premier temps fort de sa performance s'est matérialisé après trois ou quatre chansons, avec idontwannabeyouanymore, du mini-album dont smile at me. L'artiste s'est alors lancée sur un segment durant lequel elle a interprété quelques chansons de cet opus sorti en 2017. COPYCAT, watch et bellyache y sont passés. Avec un unique album long, paru à la fin du mois de mars dernier, la discographie de la jeune star n'est pas encore très garnie - ça ne saurait attendre, on lui prédit un assez long succès. Elle a interprété presque tous les titres de son premier opus, de l'entraînante you should see me in a crown à la mélancolique i love you.

Agrandir C'est lorsqu'elle est allée chercher des notes plus hautes que Billie Eilish a excellé. PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE