Un nouveau single de Safia Nolin

Claire est le prénom de la chanteuse française Pomme, qui est le sujet des couplets, mais aussi du vidéoclip. On la voit, majoritairement de dos, se promener dans des rues que l'on devine françaises et montréalaises, chanter sur scène, marcher dans la forêt, etc.

« C'est une chanson que j'ai écrite avec Philémon [Cimon], que j'adore, raconte Safia Nolin. [Ça] parle de voir les côtés fucking dark de la personne que t'aimes pis de la perdre après. »

L'auteure-compositrice-interprète de Limoilou a lancé son deuxième album, Dans le noir, en octobre dernier. On y retrouve d'ailleurs un titre, Lesbian Break-up Song, qu'elle interprète avec Pomme.

En tournée avec Dans le noir, Safia Nolin présentera un concert extérieur le 16 juin aux Francos. - Marissa Groguhé