Prix de la chanson SOCAN: place au rap

FouKi, Sarahmée, Tizzo et Obia Magloire représentent l'univers rap. Ils se frottent à Hubert Lenoir, Brandon Mig, Choses Sauvages, Bolduc tout croche, Lydia Képinski et Les Louanges.

Loud, ses acolytes Ruffsound et Realmind, ainsi que 12 autres intervenants de l'industrie musicale francophone ont mis en nomination les 10 artistes en lice.

La SOCAN remet au vainqueur une bourse 10 000 $, un clavier Yamaha PSR-S970 et un chèque-cadeau de Long & McQuade d'une valeur de 500 $.

Les amateurs de musique ont jusqu'au 17 juin pour voter pour leur chanson favorite.

Les 10 finalistes:

Best I'll Never Have (version française) - écrite par Brandon Mignacca, John Nathaniel, Mariane Cossette-Bacon ; interprétée par Brandon Mig ; éditée par John Nathaniel Productions Inc.

Fille de personne II - écrite par Hubert Chiasson ; interprétée par Hubert Lenoir.

La valse des trottoirs - écrite par Tommy Bélisle, Philippe Gauthier Boudreau, Thierry Malépart, Marc-Antoine Barbier, Félix Bélisle ; interprétée par Choses Sauvages ; éditée par Avenue Editorial.

Manche ouverte - écrite par Simon Bolduc ; interprétée par Bolduc tout croche.

On fouette - écrite par Teddy Laguerre, Shawn Volcy, Marc Casseus, Vladimi Methelus ; interprétée par Tizzo, mettant en vedette Shreez et Soft.

Pas né - écrite par Obia Magloire Pierre-Louis, Amhed Saghir ; interprétée par Obia le chef ; éditée par Disques 7ième Ciel.

Premier juin - écrite par Lydia Képinski ; interprétée par Lydia Képinski.

T'as pas cru - écrite par Sarahmée Ouellet, Thomas Lapointe, Diego Montenegro, Ingrid Phd Prifti ; interprétée par Sarahmée.

Tercel - écrite par Vincent Roberge, Félix Petit, Simon Saint Hillier ; écrite par Les Louanges ; éditée par Éditions Bonsound.

Zaybae - écrite par Léo Fougère, Clément Langlois-Légaré, Tom St-Laurent ; interprétée par FouKi ; éditée par Disques 7ième Ciel.