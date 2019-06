Sur la route des festivals au Québec

Envie de faire coïncider vos vacances avec l'un ou l'autre des festivals de chanson qui animent le Québec cette année ? La Presse vous en présente une sélection non exhaustive.

FouKi, Clay and Friends, Simon Kearney, Kirouac et Kodakludo

MxPx, Venom, Vulgaires Machins, Black Flag, The Sainte Catherines, Anonymus, Mononc' Serge, 88 Fingers Louie

Montebello Rock : les 14 et 15 juin

Galant, tu perds ton temps, Le Vent du Nord, The Alt, Trio Bouffard-Guenzi-Bonnet, Kleztory, Le Rêve du diable, Le Cirque Alfonse

Loco Locass, Marc Déry, Zachary Richard, Ariane Moffatt, Hubert Lenoir, Stéphanie Boulay et Bertrand Belin, Beyries, Philippe Brach, Mes Aïeux

PHOTO AMY HARRIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

The Offspring, Millencolin, Marc Dupré, 2Frères, Sylvain Cossette, Coeur de pirate, Daniel Bélanger, Loud, Justin Boulet, Martin Levac, Dan Bigras, Koriass, Kaïn, Lou Doillon, Safia Nolin

Dead Obies, Connan Mockasin, U.S. Girls, Kid Koala, Vincent Vallières, KNLO, Philippe Brach, Les Louanges, Milk & Bone

Emilie Kahn, O.G.B., Alaclair Ensemble, Guillaume Beauregard, Heartstreets, Beyries et invités, Salomé Leclerc, Mara Tremblay, croisières avec Julie Doiron et Philémon Cimon

PHOTO OWEN SWEENEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Tyler Joseph, du groupe Twenty One Pilots

Nick Murphy, alt-j, Lynyrd Skynyrd, Twenty One Pilots, Coeur de pirate, Slipknot, carte blanche à Éric Lapointe, Kygo, Diplo, Mariah Carey, Logic, Imagine Dragons, blink-182

Qualité Motel, Les Cowboys Fringants, Loud, Kevin Parent, Émile Bilodeau, Milk & Bone, Marjo et France D'Amour, Bleu Jeans Bleu

Régates de Valleyfield : du 12 au 14 juillet

Dance Into the Light avec Martin Levac, The Britishow, Sylvain Cossette, Éric Lapointe

Consultez le site du festival : https://regatesvalleyfield.com/

Estrie