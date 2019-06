 Spice Girls: toujours sous le signe du «zig-a-zig-ah» 

(MANCHESTER) Leggings léopard, chaussures à plateforme et manteaux en peluche rose : l'Etihad Stadium s'était téléporté en 1997, vendredi, pour le premier arrêt de la tournée retour des Spice Girls en Angleterre. Tamagotchis en moins, iPhones en plus.

Vingt-deux ans après avoir assommé la planète pop à coup de musique bonbon qui avait fait des Spice Girls le groupe féminin ayant vendu le plus d'albums de l'histoire, quatre des cinq complices ont décidé de remonter sur scène pour interpréter leurs succès. Victoria « Posh Spice » Beckham a passé son tour pour cette troisième réunion, après une tournée en 2017 et un spectacle unique aux Jeux olympiques de 2012.

« Manchester, bienvenue dans le Spice World », a lancé Geri Halliwell, alias Ginger Spice, qui avait troqué son iconique robe (très) courte aux couleurs de l'Union Jack (le drapeau du Royaume-Uni) contre une version plus distinguée (et plus longue). « Vous êtes gentils d'être aussi ouverts, vous acceptez même une bande de quadragénaires habillées en superhéroïne, en tigre, en bébé et comme la Reine. »

« Il y a des mamans ici qui devaient être des enfants » dans les années 90, a souligné Emma Bunton, alias Baby Spice.

Les ex-ingénues ont vieilli, leurs admirateurs aussi. Mais quand les premières notes de Stop ont résonné, leurs cris stridents auraient facilement pu être confondus avec ceux des enfants et préadolescents qu'ils étaient en 1997.

En moins d'une seconde, les sièges de centaines de strapontins ont claqué, et la chorégraphie leur est revenue en tête. Bras allongés, paumes ouvertes, pouces au-dessus des épaules, mains aux hanches, et ainsi de suite. Le plus gros karaoké du monde, dans des effluves de cocktails sucrés.

« Des souvenirs de notre enfance »

En fait, c'est tout Manchester qui prenait des airs « nineties » l'espace d'une semaine (et de trois représentations). Les rues du centre-ville se sont animées du gloussement de petites bandes de jeunes femmes, fin vingtaine ou la trentaine, qui ont grandi dans l'univers du girl power.

Dans le train arrivant de Londres, déjà, leurs cris se faisaient entendre, autour d'une petite bouteille de mousseux ou d'un téléphone jouant de vieux vidéoclips. Près de la gare, un groupe de trentenaires tentait maladroitement de transvider de la vodka dans une petite bouteille de jus d'orange en plastique, comme si elles avaient 16 ans.

Juste en dehors de la ville, des dizaines de milliers de fans pénétraient lentement dans l'Etihad Stadium, domicile habituel du Manchester United.

Des Bobbies, plus habitués à gérer les hooligans, s'assuraient que tout se passait dans l'ordre. Le spectacle était présenté à guichets fermés.

« On voulait se remémorer des souvenirs de notre enfance, notre adolescence », ont témoigné Laura Gremsmith et Melissa Talbot, qui avaient autour de 13 ans lorsque le groupe était à son zénith. Sur leur t-shirt : Zig-a zig-ah !, ligne du mégasuccès Wannabe, sans signification particulière, mais passée dans la petite histoire de la pop. « C'est de la bonne musique et c'est une bonne occasion de passer du temps avec les filles », ont-elles continué.

Les deux complices ont exprimé leur « déception » quant à l'absence de Victoria Beckham. D'autres admirateurs lui en voulaient visiblement davantage, leurs vêtements arborant la liste des membres du groupe, « Posh Spice » marqué d'un X.

Un jeune homme portait un t-shirt qui le désignait comme « remplaçant officiel de Ginger Spice ». Un autre, passablement éméché, avait poussé l'idée plus loin en revêtant la fameuse robe Union Jack de Geri, déclenchant des cris de surprise et d'encouragement partout sur son passage.

« J'étais Baby Spice et elle était Geri [Halliwell] », explique Caroline, qui faisait partie avec son amie Laura de l'un des (très) nombreux groupes amateurs nés dans la foulée du succès des Spice Girls. « Ça s'appelait Les Wannabes de Sutton, nous avions à peu près 14 ans. C'étaient nos idoles. »

Épaisse couche de kitsch

Mais ce sont bien quatre des cinq Spice Girls originales qui étaient sur scène, qui ont enchaîné les succès et changé cinq fois de costumes. Elles se déhanchaient, de façon peut-être plus conservatrice qu'il y a 22 ans, sur l'immense scène, faite d'une longue croisette qui s'avançait dans la foule. Une vingtaine de danseurs les accompagnaient. Une minute, elles assumaient leur kitsch et s'en amusaient ; la suivante, elles en ajoutaient une couche épaisse avec le plus grand sérieux.

Programme du concert

• Spice Up Your Life

• If You Can't Dance

• Who Do You Think You Are ?

• Do It

• Something Kind of Funny

• Holler