 Émile Bilodeau: du rap et un castor pour son retour 

Pour souligner l'événement, il a invité ses fans à venir jouer au flag football dans un parc de Montréal, puis leur a fait écouter sa nouvelle chanson aux forts accents de rap. Un aperçu du son de l'album ?

« Ça annonce son côté hétérogène surtout, dit l'auteur-compositeur-interprète, qui précise s'être inspiré de Loud et de FouKi. J'ai le goût de suivre ma créativité artistique plutôt que de me pogner une catégorie à l'ADISQ. »

Réalisé par Laurence « Baz » Maurais (Coeur de pirate) et Sébastien Landry, le clip met en scène un castor gigueur, dont le masque a été créé par Rémy Couture. « D'habitude, je fais des choses pas mal plus gore ! », rigole le maquilleur et créateur d'effets spéciaux, qui était sur place hier.

« Dans le clip, le gouvernement fait des actions pour limiter la pollution, mais il s'acharne sur des choses complètement absurdes comme le bois de chauffage », explique Émile Bilodeau.

« Le lien philosophique que je fais, c'est qu'on demande à la population de faire attention à sa consommation, alors qu'on vit dans un État pétrolier, qu'on est dépendants du pétrole. C'est à ce moment que le castor, pour y arriver, est obligé de faire du mal à son habitat naturel. C'est un clip qui a l'air léger, mais qui a beaucoup de profondeur. »

- Émile Bilodeau

Climat, politique, langue : si Émile Bilodeau fait résonner dans Candy un peu de l'écoanxiété ambiante, il veut se faire rassurant. « Il y a tellement de problèmes, mais pour défendre la vie, il faut prendre le temps de vivre. Il faut sortir, s'embrasser, boire de la bière. Quand j'ai écrit le refrain, j'ai beaucoup pensé aux jeunes qui, pendant 14 semaines, ont crié que ça allait mal. J'ai envie qu'ils prennent du repos pour revenir en force après. »