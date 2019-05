Programme costaud pour les 20 ans de MUTEK

Parmi les propositions qui sortent du lot, on trouve le mariage improbable entre les musiques électroniques de la tête chercheuse Tim Hecker et les instruments japonais anciens du Konoyo Ensemble, au Théâtre Maisonneuve ; le duo américain Matmos, toujours pertinent après 25 ans d'activité, qui donnera une prestation au tout nouvel édifice des 7 doigts ; les improvisations du Berlinois Rashad Becker et du Japonais Ena, présentées par Red Bull au même endroit ; sans compter une bonne représentation locale avec Ben Shemie, Ouri et Nelly-Eve Rajotte, entre autres.

- Frédéric Murphy, La Presse