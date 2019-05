 Le spectacle de la fête nationale déménage au parc Jean-Drapeau 

Le nouvel amphithéâtre naturel du parc Jean-Drapeau sera inauguré le 23 juin avec la présentation du grand spectacle de la fête nationale. L'événement avait lieu depuis 2015 sur la place des Festivals, après des années passées au parc Maisonneuve. La décision de déménager en plein coeur du centre-ville et de profiter des installations des Francos et du Festival de jazz avait été prise entre autres pour des raisons de restrictions budgétaires.

«Après des années financières difficiles, nous avons une éclaircie cette année. Nous nous en sommes sortis grâce à l'appui du gouvernement du Québec», a déclaré mardi en conférence de presse la présidente du conseil d'administration du comité de la fête nationale, Louise Harel.

C'est seulement la quatrième fois que le grand spectacle de la fête nationale se tient sur l'île Sainte-Hélène, le premier ayant eu lieu... en 1874. Le suivant s'est déroulé 90 ans plus tard, en 1964, et le plus récent en 1990, au lendemain de l'échec de l'accord du lac Meech. Intitulé Aux portes du pays, il avait attiré 100 000 personnes.