La nature de Nach

« Chanter d'abord, c'est sûr », répond Nach, qui signe textes et musiques de ses chansons. Chanter a été son premier moyen d'expression, et c'est cette voix-là qui l'a poussée à écrire. « Ça va ensemble. On n'est pas obligés d'avoir des mots pour chanter. Mais à un moment, cette émotion, quand on arrive à trouver les bons mots, on la ressent encore plus. Donc c'est chanter d'abord, mais des mots qui me permettent d'illustrer l'émotion que je veux communiquer. »

« Oh là là. C'est un peu pareil. Il faut passer par la famille pour arriver au solo. La famille m'a vachement aidée à trouver ma place », dit la chanteuse qui a participé en 2015, avec son père Louis et ses frères Matthieu et Joseph, à un album et à une tournée collective - tournée qui est passée par les Francos de Montréal à l'époque. « Ce qui est drôle, quand on est tous les quatre, c'est que la famille ressort, mais que les personnalités ressortent aussi plus fortes. Ça nous a aidés, Joseph et moi, qui sommes les petits. » Elle s'estime aujourd'hui plus forte et plus émancipée pour assumer sa carrière solo, après avoir lancé des EP en 2009 et en 2013. « Ce moment piano-voix où j'écris et compose, c'est vraiment mon intimité et mon identité profonde. Il n'y a rien d'autre, pas d'artifice. »

Pop ou chanson française ?

« De la chanson. Après, voilà, la pop est un bon terme, il peut y avoir de tout, du rock, du groove, mais c'est de la chanson dans le sens que c'est du texte. L'intention est de véhiculer quelque chose dans les mots, et je préfère que les gens me disent qu'ils sont touchés par mes textes et ma voix. Mais c'est sûr que je suis contente si on me dit : "Ta production est super !" » C'est le texte qu'elle soigne le plus, donc ? « J'essaie de soigner tout. Par contre, si je ne suis pas contente de mon texte, le morceau ne sortira jamais. »