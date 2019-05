 Florence + The Machine: la force dans la vulnérabilité 

Florence + The Machine a 10 ans. Au terme d'une décennie qui l'a écorchée, Florence Welch s'est permis une vulnérabilité dont elle retire maintenant les bienfaits. Alors qu'elle s'apprête à défendre son dernier opus, High as Hope, à Montréal, la chanteuse nouvellement sereine a répondu aux questions de La Presse.

Dans la chanson Hunger, deuxième extrait de son plus récent album, les premiers mots que prononce Florence Welch révèlent qu'elle a eu un trouble alimentaire à l'adolescence. Au deuxième couplet, elle confesse qu'elle croyait que « l'amour était dans la drogue ». Un autre titre, Grace, est une lettre d'excuses à sa grande soeur : « Tu es celle que j'ai le moins bien traitée. Simplement parce que tu m'aimais le plus », chante-t-elle.

Sur ce dernier album, paru il y a un an, la chanteuse de la formation Florence + The Machine a accepté sa vulnérabilité. « J'ai appris que c'était une bonne chose », dit-elle.

L'alcool dont elle a usé pour combattre le mal-être et la solitude fait maintenant partie du passé. Florence n'a pas bu depuis des années. Sa période de fête perpétuelle est terminée. Ses idées sont plus claires, son esprit est apaisé.

High as Hope est une mise à nu de l'artiste. « J'étais finalement dans une bonne période de ma vie quand je l'ai écrit », explique Florence au bout du fil, d'une voix douce et aiguë, tout en contraste avec son chant puissant. Cette sérénité lui a permis de puiser dans une longue période trouble maintenant révolue.

L'artiste n'aime pas les accessoires, les changements de costumes et les écrans géants. Willo Perron a su faire « un travail scénique spectaculaire, sans utiliser beaucoup de technologie et en exploitant du matériel organique ».

Résultat : une large scène en bois contreplaqué reproduit la topographie des montagnes et laisse passer la lumière. Au plafond, des drapeaux donnent l'effet du vent. « Il a exactement compris ce que je voulais », affirme Florence.

Créer « comme la première fois »

Florence a récemment retrouvé un plaisir dans la création qu'elle avait perdu au fil de ses 10 ans de carrière.

Elle a fait High as Hope dans le même état d'esprit que son premier album, Lungs : sans pression, juste pour le plaisir. « Je me suis sentie comme la première fois que j'ai fait de la musique », dit-elle.

Un bonheur retrouvé qui contraste avec l'anxiété de pondre son album précédent, How Big, How Blue, How Beautiful.

« Ç'a été extrêmement difficile. J'ai ressenti plus de pression que jamais. Probablement parce que je n'étais pas dans une bonne période de ma vie. »

Pour ses trois derniers opus, la rouquine avait puisé dans une « énergie très masculine », plus « agressive ». « Sur scène, c'était une autre sorte de performance, dit-elle. C'était masculin, même dans la façon dont je m'habillais. »

Le monde de la mode a toujours adoré le style de Florence Welch. Si l'accoutrement n'est pas tout, il est un indice de l'évolution de la chanteuse. Des looks rock et sévères de Lungs ou How Big, How Blue, How Beautiful, Florence est passée à des attirails plus bohèmes chics. « La période de l'album [High as Hope] m'a appris que ma féminité était une force », déclare-t-elle.

Des bijoux délicats mais nombreux, des robes fleuries, beaucoup de vintage et de dentelle... la nouvelle égérie de Gucci s'exprime d'une autre façon jusque dans ses vêtements.

« Tu peux être dans une robe de soie délicate tout en étant forte et au sommet de ton art », observe Florence.

Au Centre Bell, le 28 mai.