Objectif Centre Bell

Josée Lapointe

La Presse La Presse Dans moins d'une semaine, Loud deviendra le premier rappeur québécois à donner un spectacle au Centre Bell. Un véritable événement, d'autant plus que pour la majorité des artistes d'ici, « faire » le Centre Bell représente autant un accomplissement qu'un défi.

« Ce qu'on voulait, c'est être les premiers, les plus forts, les plus gros. On est humblement cocky. » L'agent de Loud, Carlos Munoz, ne s'en cache pas : les spectacles que son artiste donnera le 31 mai et le 1er juin au Centre Bell sont « presque uniquement un statement ». Une manière d'affirmer qu'après le MTelus, les plaines d'Abraham et les tournées québécoises et européennes, Loud a franchi une nouvelle étape en se produisant dans le plus gros amphithéâtre du Québec. « Si on s'était penché sur la chose au niveau financier, on ne l'aurait jamais fait », admet Carlos Munoz. De plus, l'ampleur de la tâche est considérable : les coûts, la promo, les détails à régler, le personnel, tout doit être multiplié. « On parle d'une centaine de techniciens, alors que d'habitude, on est sept ou huit en tout, même pour une grosse production », dit-il. Plus gros « C'est plus gros qu'on pensait » : directrice principale de l'Agence evenko depuis 12 ans, Valérie Hamel a entendu cette phrase presque chaque fois qu'un artiste québécois s'est produit au Centre Bell. « Quand les équipes viennent nous voir une première fois, on leur rappelle toujours qu'ici, c'est un aréna. Une patinoire avec des bandes, sans système de son ni éclairage. Les artistes sont habitués de donner leur devis, du genre : "Voici, je m'en viens jouer à L'Étoile et voici ce dont j'ai besoin." Mais ici, il faut qu'ils s'arrangent et qu'ils apportent tout. » Son rôle est donc de les épauler et de les conseiller. « evenko partage le risque, comme un promoteur, alors tout le monde met la main à la pâte. » C'est donc ensemble qu'ils prennent les décisions, comme la configuration - qui peut varier de 3500 à 21 000 places, mais dont la moyenne, pour un artiste québécois, oscille entre 7000 et 9000 -, la dimension de la scène ou le nombre de représentations.

Agrandir Loud se produira au Centre Bell le 31 mai et le 1er juin. PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION

« Dans le cas de Loud, on a mis un de nos directeurs techniques dans leur équipe », explique Valérie Hamel, qui a constaté au cours des années que le Centre Bell représente un « réel engagement » pour les artistes, mais que le jeu en vaut la chandelle. « Pas dans le but de faire de l'argent, mais pour la notoriété et pour ce que ça représente. » Investissement L'investissement est d'autant plus grand que c'est en général un spectacle unique. « Ils vont travailler très fort pour une ou deux représentations, souligne Valérie Hamel. Ce n'est pas comme les artistes internationaux qui sont rodés et qui vont faire 50 dates du même spectacle. » Faire le Centre Bell reste cependant un objectif, la plupart du temps lointain et plus ou moins réaliste, pour bien des artistes. « On écoutait les disques de Beau Dommage au Forum, et c'était comme un rêve inaccessible », se souvient Jean-François Pauzé des Cowboys Fringants, qui ont fait leur premier Centre Bell en 2003. Marie-Mai est la championne incontestée des Centre Bell - elle en a fait 15 en solo, et une vingtaine d'autres dans des spectacles collectifs, avec La voix, Star Académie ou comme invitée spéciale. « Que ça fasse une fois ou cinq ou trente, le feeling est toujours le même, parce que cette salle est une référence. » - Marie-Mai

Agrandir Marie-Mai est la championne incontestée des Centre Bell – elle en a fait 15 en solo, et une vingtaine d'autres dans des spectacles collectifs, avec La voix, Star Académie ou comme invitée spéciale. PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE