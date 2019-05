 Ariane Moffatt démultipliée en ouverture des Francos 

« On voulait que les shows sur notre deuxième scène principale aient de l'envergure, dit Laurent Saulnier, vice-président programmation et production, confirmant que la formule testée l'an dernier a été concluante. Il est clair que, en termes de renom, cette série-là est la deuxième en importance. [...] Il y a aussi quelque chose dans cette série qui est compatible avec l'idée de jouer dans un parc. »

Le parterre symphonique, du côté est de la Place des Arts, est en effet le seul espace gazonné du site des Francos. « C'est une autre ambiance », dit encore le programmateur. Dumas, Luc De Larochellière (pour les 30 ans d'Amère America), Marc Déry (avec Daniel Bélanger, Ariane Moffatt et Marie-Pierre Arthur) et Kaïn - et ses fans - seront parmi les artistes à bénéficier de cette formule, qui est là pour rester.

Hip-hop tous azimuts

La famille musicale du hip-hop occupe une place de choix dans la grille extérieure. Deux séries entières lui sont consacrées - l'une à 20 h, l'autre à 23 h - sur la scène du boulevard De Maisonneuve. Tard en soirée on pourra entre autres renouer avec Yvon Krevé ou Dramatik (Muzion) et aussi entendre Sinik, KNLO et Marie-Gold. Deux grands rassemblements sont aussi à l'horaire : Le Big Bros Show et le Barquette Fest (Benny Adams), qui réunissent chacun plus d'une demi-douzaine d'artistes.

Du hip-hop, il y a aussi ailleurs dans la programmation du festival, notamment sur la place des Festivals, où se produiront notamment les étoiles locales Fouki, Koriass et Sans Pression. « On a toujours cru dans ce genre musical et on trouve important de présenter toute sorte de rap, pas juste ce que j'appelle du rap du plateau, précise Laurent Saulnier. On essaie de voir large. » Cette place accordée au hip-hop est par ailleurs en phase avec ce qui se passe partout sur la planète, selon lui.

De l'affiche de la place des Festivals, on retient aussi un autre nom : Vulgaire Machins. Inactif depuis plus de cinq ans, le groupe du punk-rock a carrément repris du service à la demande des Francos. « Pour moi, c'est un groupe emblématique d'un son », explique Laurent Saulnier. Les programmer sur la scène principale est pour lui une manière de reconnaître la place et l'importance de ce groupe dans le rock québécois.

Côté découvertes, on attire votre attention sur Claudio Capéo. Révélé par The Voice, où il avait été sélectionné par Florent Pagny, ce jeune homme cartonne en France. Ses chansons parfois teintées d'accordéon et de musique tsigane, mais conçues dans un esprit pop, ont charmé le Centre Bell, en avril. Il se produisait alors en première partie de Zaz, dont il est un ancien technicien de tournée.

