 Tiken Jah Fakoly: sujets chauds, chauds, chauds ★★★½ 

Chantre du reggae africain et de l'engagement mondial depuis le début du XXI e siècle, Tiken Jah Fakoly fait « fois onze » avec Le monde est chaud.

La pièce-titre - « le monde est chaud, le monde a chaud » - résume plusieurs pans de l'oeuvre de Fakoly : le chaud écologique du « réchauffement climatique », le chaud politique des « Pinocchio pathétiques » et le chaud musical et festif des corps qui s'embrassent et s'embrasent.

Il y a tout ça et plus encore sur les 12 plus récentes pièces de l'Ivoirien jadis contraint à l'exil, qui s'est adjoint les services du bidouilleur sénégalais Akatché pour dépoussiérer ses beats.