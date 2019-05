Enima réagit aux excuses de Ludivine Reding

« J'ai été très choqué ce matin en lisant sur le journal que @ludivinereding s'excusait d'avoir pris une photo avec moi. Premièrement mon but était de donner bonne impression et passer un message positif au publique ! », a-t-il écrit mardi sur Instagram.

Il poursuit : « J'apprécie et respecte énormément le travail de sensibilisation que cette merveilleuse femme fait et ne me sens aucunement concerné par le proxénétisme ! Les accusations contre moi étaient fausse et c'est un VRAI JUGE qui a décidé de ma non-culpabilité ».

Enima a ajouté que Ludivine Reding n'avait « commis aucune erreur ni en prenant une photo avec moi ni en ayant passé un magnifique moment en ma présence ».

Il a également ajouté un montage vidéo de sa rencontre avec la comédienne de Fugueuse.

Lisez notre texte de mardi : https://www.lapresse.ca/arts/musique/201905/20/01-5226868-apparition-sur-scene-avec-le-rappeur-enima-une-erreur-dit-ludivine-reding.php