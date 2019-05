Cher reporte son spectacle à Winnipeg

L'artiste de 73 ans devait se produire à la salle Bell MTS Place vers 20 h 45 dans le cadre de sa tournée Here We Go Again.

Les spectateurs ont toutefois appris plus d'une heure après la fin de la première partie que la chanteuse était malade et qu'elle n'offrirait pas de prestation.

Le promoteur du spectacle, Live Nation West Canada, a déclaré dans un communiqué que Cher n'avait pas pu se présenter en raison d'une maladie « soudaine et de courte durée ». Aucun autre détail n'a été révélé.

Le concert a été reporté et les spectateurs sont invités à garder leur billet.