 The National: voix de femmes, voies nouvelles ★★★★ 

Puis, paf, se posent et s'opposent les premiers sons familiers : c'est bien la batterie libre et pétaradante de Bryan Devendorf. Instrument phare de ce huitième album studio, elle reviendra battre et rabattre la mesure (The Pull of You, Where Is Her Head, Rylan). À peine plus tard, gare aux guitares : les frères mélodistes Dessner sont prêts à décoiffer.

Ce bon vieux Matt Berninger vient ensuite enserrer les amoureux malheureux avec sa voix de baryton, comme un ami retrouvé. Enfin, la voix magnifique de Gail Ann Dorsey, ex-partenaire de tournée de David Bowie, se lève dans l'aurore sur un lit de cordes et de bois. « I have ordered to my heart every word I've said, you have no idea how hard I died when you left. »