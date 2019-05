 Madonna interprète son nouveau titre Future sur la scène de l'Eurovision 

La star était accompagnée pour l'occasion par le rappeur américain Quavo.

Madonna a également interprété son tube Like A Prayer, qui célèbre cette année son 30e anniversaire.

La diva américaine de 60 ans était annoncée comme la grande attraction de la 64e édition du concours, organisé à Tel-Aviv après la victoire de l'Israélienne Netta Barzilaï en 2018.

Elle a résisté aux appels à boycotter l'Eurovision en Israël de la part de militants pro-palestiniens, qui dénonçaient une entreprise culturelle visant selon eux à occulter les réalités du conflit israélo-palestinien.

Israël espére au contraire tirer tout le profit possible de l'Eurovision et projeter une image d'hospitalité et de diversité.

Interrogée par les présentateurs sur le message qu'elle souhaitait adresser lors de l'Eurovision, Madonna a répondu : « Nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir qu'a la musique pour rassembler les gens ».

Avant d'arriver à Tel-Aviv, elle avait rejeté les appels au boycott, assurant qu'elle ne se « plierait » pas à des demandes politiques, mais qu'elle ne cesserait pas non plus de parler pour les droits humains partout dans le monde.

Habituée d'Israël où elle a donné plusieurs concerts, le dernier remontant à 2012, l'interprète de La Isla Bonita est adepte de la Kabbale, mystique juive secrète et réservée aux initiés. Elle a choisi à ce titre de se faire appeler Esther.