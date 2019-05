Zach Zoya: je m'envolerai

Je l'ai rencontré deux fois dans la dernière année. La première était pour le compte d'Urbania : nous nous posions mutuellement des questions pigées au hasard, devant caméra, format intervieweur interviewé. Tout au long de l'échange, il était assis avec les coudes sur les genoux, tout penché vers moi, les cheveux ramenés vers l'avant aussi, et semblait, dans chacune de ses paroles, essayer de venir me chercher, comme s'il se trouvait intimement et en permanence dans une position d'appel au monde.

Cinq mois plus tard, à son studio d'enregistrement, il s'est assis devant moi dans la même position, et je le lui ai fait remarquer. En effet, acquiesce le rappeur, il est fondamentalement engagé dans ses rencontres, dans sa carrière, dans le moment présent, dans tout ce qu'il entreprend, comme s'il était encore penché par-dessus un cercle de mise en jeu, lui qui était hockeyeur à l'époque abitibienne. Il est, pour parler comme Heidegger, fondamentalement là.

Zach vit aussi d'une volonté de réinvention constante. De sportif à rappeur à « recording artist », il a évolué sous mes yeux, entre la fin de 2018 et le début de 2019. Il refuse de stagner, et sait en même temps qu'il n'aura pas de deuxième chance pour impressionner avec son premier album complet, n'ayant fait paraître à présent qu'un EP de 10 minutes, Misstape, brillamment produit par High Klassified, et deux singles d'importance.

Mais déjà, il se fait philosophe dans ces deux chansons : Who Dat demande « qui suis-je ? », tandis que Superficial pose la question de savoir comment vivre sa vulnérabilité alors que c'est son image que les gens veulent de plus en plus.

Pour citer le critique rap local Olivier Boisvert-Magnan, on ne sait plus trop s'il rappe ou s'il chante, en l'écoutant. « Exactement », rétorque Zach. C'est une affaire de combinaisons de sons pour lui, une histoire de textures léchées, de surfaces sonores réfléchissantes, je dirais. À un moment donné, il a compris que parler et rapper, c'était aussi mettre des notes musicales sur des syllabes. C'est alors que la boîte de Pandore du rap moderne s'est ouverte à lui, où l'Auto-Tune est roi. Ça m'a fait penser à ce colloque sur la chanson française où j'avais essayé de convaincre des spécialistes de Brassens et de Barbara que le rap était bel et bien de la chanson. J'attends encore qu'ils me rappellent.