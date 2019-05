Un premier opus en près de cinq ans pour Slipknot

Le groupe américain a en effet annoncé hier que son sixième album, We Are Not Your Kind, sortirait le 9 août, un mois et un jour après sa prestation sur les plaines d'Abraham.

Ce nouveau disque - son premier en près de cinq ans - a été précédé hier par la sortie de l'extrait Unsainted, que le groupe interprétera probablement ce soir sur le plateau du talk-show Jimmy Kimmel Live !

Après une poignée de dates européennes - dont une prestation au Rock am Ring de Nürburg, en Allemagne, qui sera diffusée sur le web -, les neuf musiciens de la formation actuelle entameront une tournée nord-américaine en juillet.

Québec est sa seule escale canadienne avec Toronto. - Frédéric Murphy