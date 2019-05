Ludovic Alarie: en sa propre demeure ★★★½

Charles-Éric Blais-Poulin

La Presse La Presse Ce qu'il y a de commun entre ce joliment titré We're a Dream Nobody Wrote Down et L'appartement (2017), qui nous avait ouvert une fois pour toutes les portes d'un univers pop-folk feutré, incandescent et enfumé ?

Les mots chuchotés, l'épaule de Warren C. Spicer (Plants and Animals), la voix magnétique d'Adèle Trottier-Rivard, la basse de Mishka Stein et ce don pour croquer l'indicible en séances live expéditives et lo-fi. Ce qu'il y a de différent ? Des textes bilingues - et non franglais -, la création d'une maison de disques avec la poète et coparolière Tasia Bachir, chouchou records, et l'appui du label new-yorkais Asa Wa Kuru, fondé par Blonde Redhead. Soutien plus que moral, puisque son membre milano-montréalais, Simone Pace, a laissé de nombreux « pianotements » et coups de baguette (Et tu reviendras) dans le studio Mixart.

Agrandir We're a Dream Nobody Wrote Down, de Ludovic Alarie IMAGE FOURNIE PAR CHOUCHOU RECORDS

Il faut tendre l'oreille pour peser pleinement les paroles - graves, minimalistes, elliptiques -, puisque la voix reste ici un instrument parmi d'autres : « J'aimerais pouvoir apprendre à te perdre, et tu reviendras. »