Mac DeMarco: rockeur à l'Ouest ★★★

« Here comes the cowboy. » Ce sont à la fois les premiers mots et le titre du quatrième disque du plus désinvolte des rockeurs indés.

Les premiers rythmes de guitare - et d'autres par la suite - dessinent un genre de gaucho débauché et claudicant. Mac DeMarco enchaîne avec le simple « loureedien » Nobody, dans lequel il aborde la déshumanisation des idoles, dont il porte l'insigne depuis This Old Dog (2017) : « Let it go, cash it in, for the creature, on television. »