Hubert Lenoir annonce la fin de Darlène

Hubert Lenoir a annoncé qu'il allait profiter des Francos de Montréal pour mettre fin à son projet Darlène, titre de son album sorti le 2 février 2018, il y a à peine plus d'un an. « Il faut que je la sorte de ma vie avant qu'elle ne me tue. Avant qu'elle ne nous tue tous. Le band et moi on est fatigués, brûlés, décâlissés. »

Le chanteur a annoncé la nouvelle hier soir à ses fans sur Instagram. Mais il a aussi adressé un message particulier aux détenteurs de billets pour le spectacle Den of Thieves qu'il devait donner les 14, 15 et 16 juin aux Foufounes électriques avec le rappeur Yes McCan dans le cadre des Francos.

« Malheureusement on a essayé le couple ouvert et ça a fucking pas marché », a commenté Hubert Lenoir. « On a du gros son un gros show coming your way, mais Yes McCan était aussi écoeuré que moi fait qu'il m'a encouragé à finir ça une bonne fois pour toutes. »

Hubert Lenoir va donc utiliser les trois soirs prévus pour Den of Thieves pour donner à la place des trois dernières représentations de Darlène à Montréal. « Trois soirs de break-up sex en guise d'adieu. Après c'est fini. Pour toujours », ajoute le chanteur.

À ceux et celles qui s'attendaient à aller voir Den of Thieves en juin, Hubert Lenoir dit ceci : « Vous êtes les heureux détenteurs de billets pour cette fin tragique. Vous pouvez aussi demander remboursement si vous trouvez ça trop triste. »

Pour obtenir un remboursement, vous pouvez écrire à florence@simonerecords.net en mentionnant votre numéro de commande qui commence par C.