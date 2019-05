 Justin Bieber et Ed Sheeran sortent un duo qui évoque les troubles psychologiques 

« With all these people all around/I'm crippled with anxiety », « avec tous ces gens autour, je suis bloqué par l'anxiété », chantent notamment les deux vedettes dans I Don't Care, évoquant leurs impressions lors d'une fête.

« Je ne pense pas que je sois à ma place dans cette soirée », chante aussi Ed Sheeran, « tout le monde a tellement de choses à dire. J'ai toujours l'impression de n'être personne. »