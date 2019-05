 Laure Briard: par monts et par... maux ★★★½ 

Une touche de Stereolab ? La trentenaire Laure Briard est déjà passée par là, mène sa barque sur différentes étiquettes depuis lors, soit jusqu'à Midnight Special Records en France et Michel Records au Québec, où la Toulousaine vient de lancer Un peu plus d'amour s'il vous plaît.

Très mince mais très juste, sa voix porte une réflexion poétique du quotidien ; à travers cette délicate tragicomédie audio sont mis en rimes questionnements pertinents et impertinents, observations justes et injustes, impasses et embellies, saynètes de séduction et de rupture.

Voilà les chansons d'une existence au féminin vécue par monts et par... maux.

★★★½

