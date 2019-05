 Nick Murphy: traversée du désert, mise à nu ★★★★ 

Anciennement connu sous le pseudo Chet Faker, reconnu pour l'album « indietronic » à saveur soul/R&B Built on Glass, Nick Murphy a renoué avec le nom inscrit sur son acte de naissance et lancé Run Fast Sleep Naked.

Pendant quatre ans, il a imaginé ces 11 titres à chaque étape d'une transhumance parfois lumineuse, parfois chaotique, parfois sombre : Australie (son pays d'origine), Nouvelle-Zélande, États-Unis (il réside à New York), Japon, etc.

Force est d'observer que l'approche est plus ouverte et étoffée que par le passé, chargée de puissantes accroches mélodiques et d'interprétations viscérales.

Le groove, la mixité des lutheries (acoustique, électrique, électronique) et la cohabitation des esthétiques (électro, ambient, pop, urban ou rock) servent des textes à fleur de peau.